Что можно и нельзя делать на Онуфрия Молчаливого 3 августа, когда провожают лето

Православная церковь 3 августа вспоминает Онуфрия Молчаливого. В народе принято отмечать день Онуфрия Молчаливого. Но есть еще два названия — Молчальник и Безмолвник, так как в указанный день все нужно делать молча. А еще в названную дату начинали провожать лето.