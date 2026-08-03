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Что можно и нельзя делать на Онуфрия Молчаливого 3 августа, когда провожают лето

Узнали приметы и запреты на 3 августа, когда провожают лето.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 3 августа вспоминает Онуфрия Молчаливого. В народе принято отмечать день Онуфрия Молчаливого. Но есть еще два названия — Молчальник и Безмолвник, так как в указанный день все нужно делать молча. А еще в названную дату начинали провожать лето.

Что нельзя делать 3 августа.

Запрещено купаться. Все дело в том, что купальный сезон завершался в Ильин день 2 августа. После данной даты купание считалось опасным. Не следует ссориться, вступать в конфликты, распространять сплетни. Нельзя оставлять беспорядок в доме. Подобное может обернуться неприятностями.

Что можно делать 3 августа.

По традиции, с 3 августа начинали провожать лето и собирать яблоки, которые старались не есть до Яблочного Спаса (православные верующие указанный праздник отметят 19 августа). День следует провести в молчании.

Согласно приметам, холодные ночи предупреждают о морозной зиме. Дождь с грозой указывает на дождливую осень. В том случае, если много светлячков, то осень выдастся ранней.

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