Почему девушка резко перестала общаться без причины и что делать мужчине

«Почему вас так триггерит молчание? Почему вы позволяете одной девушке управлять вашим эмоциональным состоянием с помощью отсутствия сообщения? Это вопрос созависимости. Девушка может исчезнуть по тысяче причин, но мужская реакция на это — это его зона ответственности. Если она перестала общаться, возможно, она оказалась не вашим человеком. Моя рекомендация: не бегите за ней. Серьезно. Прекратите искать причины в ней. Ваша задача — понять, почему вы выбрали именно такую партнершу, которая способна на обесценивание через игнор. Часто мужчины сами провоцируют такое поведение, показывая сверхценность отношений. Женщина чувствует, что у вас нет других опций, и теряет уважение. Начните с себя. Как только вы перестанете нуждаться в ее ответе, она либо вернется (уважая вашу независимость), либо исчезнет навсегда (что тоже хорошо, освободит место для новой, более адекватной девушки). Не ищите причин в ней — ищите их в своем детстве, в страхе быть покинутым». Почему мы выбираем не тех: 7 скрытых сценариев из детства.