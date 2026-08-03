Овощная культура: Праздник огурца бьет рекорды посещаемости

— Мы семьей случайно оказались в Суздале и очень удивились, что здесь так любят огурцы. В Испании есть праздник помидоров — Ла Томатина. Он как раз проходит в конце августа. Мы их тоже по-разному готовим. Теперь я для себя открыл и огурцы. Попробую сам дома засолить, — рассказал турист.