Овощная культура: Праздник огурца бьет рекорды посещаемости

Малосольные танцы, огуречные хороводы, соревнования на скорость поедания и вместительность желудка, а также родео на зеленом овоще — так Суздаль в 24-й раз отметил Праздник огурца, ставший интернет-мемом и любимым местом зумеров. Корреспонденты «Известий» лично оценили масштаб мероприятия и попытались перепробовать все продукты питания, в составе которых есть огурец. Подробности — в нашем материале.
Как Суздаль стал огуречной столицей России.
То, что дома лежит у каждого россиянина в холодильнике, здесь, в туристической жемчужине Золотого кольца, превращается в культ. Центральные улицы становятся огуречными реками, по которым плывут люди в огуречных костюмах, несущие ведра с огурцами и их же жующие.
— У нас в Суздале не хлеб всему голова, а огурец! — говорит местный житель Александр Брянцев. — Я готов есть их круглые сутки в любом виде. А рассол — это вообще лучшее лекарство от головной боли.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
Огурец здесь — не шутка и не маркетинговый ход. Его выращивают столетиями. Еще в XVIII веке первый историк Суздаля Ананий Федоров писал, что местная земля особенно щедра «луку, чесноку, а наипаче огурцам». В XX веке суздальцы освоили выращивание ранних огурцов под пленкой и буквально сделали овощ местной валютой.
А в 2001 году сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника решили: если есть праздник вина, сыра и томатов, почему бы не устроить праздник огурца? Так родился фестиваль, который город проводит в 24-й раз. Наибольшую популярность ему принесли зумеры, сделав из праздника полноценный интернет-мем.
Пранк настолько вышел из-под контроля, что в 2025 году фестиваль собрал около 35 тыс. гостей за один день, так что теперь организаторы решили не испытывать судьбу и растянули огуречное веселье на два дня.
— Мы пока не можем подсчитать точное число проданных билетов, но только к середине субботы площадку посетило порядка 15 тыс. человек. Думаю, в этом году мы установим новый рекорд, — рассказала «Известиям» генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Бирюкова.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
За огурцами едут уже не только россияне, но и туристы со всего мира. Куш Сонькар из Индии впервые попробовал соленый огурец именно в Суздале и признался, что это шедевр. А испанец Мануэль Гарсия рассказал «Известиям», что намерен привезти на родину несколько банок.
— Мы семьей случайно оказались в Суздале и очень удивились, что здесь так любят огурцы. В Испании есть праздник помидоров — Ла Томатина. Он как раз проходит в конце августа. Мы их тоже по-разному готовим. Теперь я для себя открыл и огурцы. Попробую сам дома засолить, — рассказал турист.
Огуречное родео и малосольные танцы.
Когда оказываешься на главной площадке фестиваля — в Музее деревянного зодчества, понимаешь, что здесь огурец перестает быть продуктом питания и превращается буквально во всё.
По зеленым лугам бегают зеленые человечки с огурцами на голове, вымазанные зеленой краской. Даже опомниться не успеваешь, как двухметровый огурчик хватает тебя за руку и заводит в хоровод, в котором уже кружится добрая сотня людей под фолк-биты музыкантов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
— Кружимся, кружимся, а то замаринуемся! — кричит в микрофон ведущий.
Следом хоровод распадается, и огуречная толпа начинает болтаться в малосольных танцах.
— А теперь добровольцы выходят на сцену и готовятся грызть солененькое на скорость. Но не забываем, что огурец в организме не жилец, — продолжает ведущий, попутно указывая направление к бесплатным туалетам.
Тем временем на соседней полянке десятки людей стоят в очереди ради овощного родео. Удержаться на гладкой поверхности огурчика удается секунд по пять, но счастье обеспечено на недели вперед.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
Другое развлечение — перетягивание огурца. Правила идентичны традиционной русской забаве с канатом. Только в центре — главный герой дня. Игры играми, но битва была до последнего — так, что сожженные канатом ладони пришлом прикладывать к ледяной стеклянной банке с малосольными огурцами.
Были на фестивале и старинные аттракционы, деревянные игры, мастер-классы, фотозоны и «Засолочная изба». Но пробраться в нее — отдельный квест. Отстояв внушительных размеров очередь, добираешься до местных хозяек, которые не только делились секретами солений, но и куражились над гостями. Так, чтобы попробовать огурчик по секретному рецепту, надо было спеть песенку про огурец. Мне пришли в голову только алюминиевые, воспетые Виктором Цоем.
К 17:00 большая часть запасов закончилась. Поэтому в ход шли любые другие продукты питания. Я решила попробовать всё, где в составе есть огурец. Начала с классики — свежего и малосольного. Потом пошла по нарастающей: пирожки и блины с огурцами, огуречное варенье, огуречное мороженое, огуречный квас.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
Хотя вход на фестиваль стоит от 1000 до 1500 рублей в зависимости от категории и формата билета, дешевым праздник не назовешь. Один огурчик — около 50 рублей, хотя в самом городе за 150 можно взять уже килограмм. Небольшое ведро малосольных — 500, баночка варенья — 600, бутылка огуречного кваса — 400, мороженое — 450 рублей. Дошла даже до бабл-ти с плавающими на дне огуречной массой вместо джус-боллов и в этот момент поняла, что до конца года смотреть на огурцы больше не смогу.