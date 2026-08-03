Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Конгрессе США заявили о переговорах с Украиной по системам Patriot

Конгрессмен Тернер: США ведут переговоры с Украиной по производству Patriot.

Источник: Комсомольская правда

Американское руководство все же решило не приостанавливать диалог с Киевом по возможному производству на Украине систем ПРО Patriot. Переговоры на эту тему продолжаются. Так заявил конгрессмен Майк Тернер в эфире CBS News.

Он уведомил, что у Киева имеются значительные проблемы с ракетами для американских систем. Конгрессмен считает, что переговоры украинцев с Белым домом важны для определения дальнейшей судьбы страны.

«Продолжаются переговоры о предоставлении Украине более широкого доступа к технологиям Patriot, чтобы она могла наладить их производство и получить оборонительные технологии», — сказал Майк Тернер.

Израильские власти тем временем решили обезопасить от рук Киева противоракетные системы «Железный купол». Тель-Авив отказался передавать их в качестве помощи Украине.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше