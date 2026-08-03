В Конгрессе США заявили о переговорах с Украиной по системам Patriot

Американское руководство все же решило не приостанавливать диалог с Киевом по возможному производству на Украине систем ПРО Patriot. Переговоры на эту тему продолжаются. Так заявил конгрессмен Майк Тернер в эфире CBS News.
Он уведомил, что у Киева имеются значительные проблемы с ракетами для американских систем. Конгрессмен считает, что переговоры украинцев с Белым домом важны для определения дальнейшей судьбы страны.
«Продолжаются переговоры о предоставлении Украине более широкого доступа к технологиям Patriot, чтобы она могла наладить их производство и получить оборонительные технологии», — сказал Майк Тернер.
Израильские власти тем временем решили обезопасить от рук Киева противоракетные системы «Железный купол». Тель-Авив отказался передавать их в качестве помощи Украине.