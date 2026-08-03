В России заблокировали почти 28 тысяч онлайн-площадок с запрещенными БАД

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Почти 28 тысяч интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные БАД, заблокированы в РФ на текущий момент, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано 27,8 тысячи подобных площадок», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в числе примеров — интернет-страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию или содержащая в составе вещества, превышающие установленные уровни, среди таких товаров «Solgar, витамин D3 (холекальциферол), 125 мкг (5000 МЕ), 100 капсул», «Тайские Капсулы ЛиДа Для Похудения LiDa», а также продукция, являющаяся опасной, — «ЖИРОСЖИГАТЕЛЬ БЛЭК СПАЙДЕР BLACK SPIDER 100 КАПС».
«Работа продолжается: ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.