Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России заблокировали почти 28 тысяч онлайн-площадок с запрещенными БАД

Роспотребнадзор заблокировал почти 28 тысяч сайтов, предлагающих запрещенные БАД.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Почти 28 тысяч интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные БАД, заблокированы в РФ на текущий момент, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано 27,8 тысячи подобных площадок», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в числе примеров — интернет-страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию или содержащая в составе вещества, превышающие установленные уровни, среди таких товаров «Solgar, витамин D3 (холекальциферол), 125 мкг (5000 МЕ), 100 капсул», «Тайские Капсулы ЛиДа Для Похудения LiDa», а также продукция, являющаяся опасной, — «ЖИРОСЖИГАТЕЛЬ БЛЭК СПАЙДЕР BLACK SPIDER 100 КАПС».

«Работа продолжается: ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше