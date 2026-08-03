«За эпохой инфомошенников наступает эпоха музыкантов-мошенников»

— В киноиндустрии есть несколько вариантов работы. Первый — когда твою уже готовую, созданную ранее композицию просто покупают для использования в картине. Но есть и другая сторона медали — когда к тебе приходят и говорят: «Нам очень нравится то, что ты делаешь. Давай ты создашь что-то эксклюзивное для нашего сериала, шоу или фильма». И это всегда классный опыт! Да, тебя за гонорар загоняют в определенные рамки, ставят четкую задачу, но мне это всегда в кайф. Это определенный квест и маленькое приключение.