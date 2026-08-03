AP-NORC: 69 процентов граждан США негативно оценивают состояние экономики

Почти 70 процентов граждан США считают, что американская экономика находится в плохом состоянии, следует из опроса, проведенного агентством Associated Press совместно с исследовательским центром NORC.
Согласно данным исследования, 69 процентов опрошенных негативно оценивают состояние экономики, тогда как положительной точки зрения придерживаются 30 процентов респондентов.
При этом в оценках экономики проявился партийный раскол: 69 процентов республиканцев поддерживают экономический курс администрации президента, среди независимых избирателей этот показатель составляет 18 процентов, а среди демократов — всего шесть процентов.
Опрос был проведен с 23 по 27 июля среди 1165 совершеннолетних жителей США. Статистическая погрешность составляет около 3,7 процентного пункта.
Жители Германии, Польши, Великобритании и Австралии сомневаются в способности своих вооруженных сил защитить страну в случае нападения, следует из исследования компании YouGov. Согласно опросу, 70 процентов немцев не уверены в достаточной силе своих ВС. Аналогичное мнение разделяют 57 процентов поляков, 53 процента британцев и 53 процента австралийцев.