AP-NORC: 69 процентов граждан США негативно оценивают состояние экономики

Жители Германии, Польши, Великобритании и Австралии сомневаются в способности своих вооруженных сил защитить страну в случае нападения, следует из исследования компании YouGov. Согласно опросу, 70 процентов немцев не уверены в достаточной силе своих ВС. Аналогичное мнение разделяют 57 процентов поляков, 53 процента британцев и 53 процента австралийцев.