Жара продержится в Нижнем Новгороде до следующих выходных

Жаркая погода ожидается в Нижнем Новгороде в ближайшие дни. Таков прогноз синоптиков.
Согласно информации Верхне-Волжского УГМС, в понедельник, 3 августа, днем будет +24, осадки не ожидаются.
Самым жарким днем станет пятница, 7 августа. По данным сервиса «Яндекс Погода», воздух прогреется до +30.
В выходные немного похолодает — до +23. Вероятные дожди.
Согласно прогнозу центра Фобос, август в Нижегородской области будет довольно жарким. В середине месяца столбики термометров будут подниматься выше отметки +30. Похолодание наступит лишь на последней неделе.