Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жара продержится в Нижнем Новгороде до следующих выходных

В субботу и воскресенье ожидается небольшое похолодание с дождями.

Источник: Время

Жаркая погода ожидается в Нижнем Новгороде в ближайшие дни. Таков прогноз синоптиков.

Согласно информации Верхне-Волжского УГМС, в понедельник, 3 августа, днем будет +24, осадки не ожидаются.

Самым жарким днем станет пятница, 7 августа. По данным сервиса «Яндекс Погода», воздух прогреется до +30.

В выходные немного похолодает — до +23. Вероятные дожди.

Согласно прогнозу центра Фобос, август в Нижегородской области будет довольно жарким. В середине месяца столбики термометров будут подниматься выше отметки +30. Похолодание наступит лишь на последней неделе.