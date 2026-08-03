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С 4 августа меняются правила провоза топлива через Крымский мост

Бензин и дизель через Крымский мост с 4 августа можно будет везти только в специальных канистрах.

Источник: Комсомольская правда

С 4 августа вводятся новые правила перевозки бензина и дизельного топлива через Крымский мост. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на советника главы Крыма Олега Крючкова.

Теперь топливо разрешено перевозить только в специальных канистрах. Они должны быть изготовлены из алюминия, стали или химически стойкого антистатического пластика. На таре обязательна маркировка: «ГСМ», «Огнеопасно», fuel, gasoline, petrol, знак UN или пиктограмма пламени.

Объем одной канистры — не более 40 литров. Заполнять ее можно максимум на 95% — из-за теплового расширения топлива. Общий лимит на один автомобиль остается прежним: до 200 литров.

Канистры должны быть целыми, герметичными и без подтеков. Запрещается перевозить топливо в бутылях из-под воды, ПЭТ-таре, емкостях от бытовой химии или самодельных сосудах.

— Неподходящая тара — это недопуск на мост. Пустят только после устранения нарушений, — предупредил Крючков.

По его словам, при жаре неправильные емкости деформируются, пропускают пары и накапливают статику, что может привести к пожару. Такие случаи уже были.

Если канистра не просвечивается фонарем на досмотре, ее проверят на интроскопе — раньше так пытались провезти опасные предметы.

Также запрещается одновременная перевозка топлива и больших газовых баллонов. Канистры разрешены вместе с туристическими баллонами до пяти литров. Лимит для газа без канистр — 100 литров.

Через мост разрешено перевозить бензиновые и дизельные генераторы, а также портативные электростанции. Их досматривают через ленту интроскопа или сканер.

Кроме того, по указанию спецслужб разрешено провозить до 200 килограммов сыпучих грузов — например, цемента или сахара.

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