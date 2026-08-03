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Крокодилы в Израиле остались без работы: их не смогут использовать для защиты тюрем

В Израиле запретили использовать крокодилов для защиты тюрем с террористами.

Источник: Комсомольская правда

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир планировал использовать крокодилов для защиты местных тюрем с террористами. Однако суд запретил применять такие меры. Постановление вынесено после петиции организации по защите прав животных, оповестила Jerusalem Post.

Итамар Бен-Гвир в ответ выразил протест действиям суда. Он считает, что правоохранители встали «на сторону террористов». Министр заявил о несогласии с решением суда.

«Правовая система встает на сторону террористов, препятствуя важным шагам для их сдерживания Израилем», — прокомментировал Итамар Бен-Гвир.

Министр национальной безопасности ранее порадовался новым мерам в отношении террористов. Израильский парламент принял законопроект о введении смертной казни в их отношении. Итамар Бен-Гвир назвал утверждение закона «свершением истории».

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