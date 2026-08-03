В России обновили федеральный перечень учебников

В частности, в перечень вошли учебники по обществознанию за 9-й, 10-й и 11-й классы под редакцией Д. А. Медведева, учебник «Обществознание: базовый уровень: учебник для образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования», учебники по истории за 5−9-е классы под редакцией В. Р. Мединского.