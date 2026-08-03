Италия остановила танкер, якобы относящийся к теневому флоту РФ

Итальянские военные остановили в Средиземном море судно, якобы относящееся к «теневому флоту» РФ. Об этом информирует Минобороны Италии. Речь идёт о танкере Toa Payoh, судно шло под флагом Камеруна.
Итальянского оборонное ведомство сообщает, что для осуществления операции использовался корабль Thaon di Revel. Также сообщается, что судно было досмотрено. В релизе, который МО Италии разместило в социальной сети Х, сказано, что данное судно находится под санкциями ЕС. Также сообщается, что процедура осуществлялась в рамках военно-морской миссии ЕС EUNAVFOR MED Irini.
Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила об усилении давления на так называемый теневой флот России.
Ранее военный эксперт Артамонов объяснил, что морское право не предполагает никакого якобы теневого флота. Этот термин введен нашими противниками и не существует в практике, подчеркнул Артамонов.