Италия остановила танкер, якобы относящийся к теневому флоту РФ

Итальянского оборонное ведомство сообщает, что для осуществления операции использовался корабль Thaon di Revel. Также сообщается, что судно было досмотрено. В релизе, который МО Италии разместило в социальной сети Х, сказано, что данное судно находится под санкциями ЕС. Также сообщается, что процедура осуществлялась в рамках военно-морской миссии ЕС EUNAVFOR MED Irini.