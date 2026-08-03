Вучич: Судоходство по Дунаю в Сербии прекратится через несколько дней

Ранее Life.ru писал, что аномальная жара и снижение уровня воды в реках вынуждают ряд европейских стран ограничивать работу атомных электростанций или готовиться к их остановке. Во Франции энергокомпания EDF остановила три ядерных реактора, а ещё на восьми снизила мощность. Ограничения также связаны с высокой температурой и нехваткой воды для охлаждения. С проблемой столкнулась и Румыния. На АЭС в Чернаводэ вывели из эксплуатации один из двух реакторов. В Венгрии предупредили о возможном энергетическом кризисе из-за рекордного падения уровня воды в Дунае. Премьер назвал ближайшие пять дней критическими, так как низкий уровень воды вынудил Венгрию временно остановить работу атомной электростанции «Пакш».