Вучич: Судоходство по Дунаю в Сербии прекратится через несколько дней

Власти собираются обсудить ситуацию в рамках кризисного штаба. Главная проблема связана с обеспечением сырьём предприятия компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которое находится недалеко от Белграда. По словам главы государства, пока завод продолжает работу, однако дальнейшее снижение уровня воды способно нарушить привычную схему поставок. Сейчас суда ещё проходят по Дунаю, но из-за ограничений по осадке им приходится сокращать объём перевозимого груза примерно на 50%.
Ранее Life.ru писал, что аномальная жара и снижение уровня воды в реках вынуждают ряд европейских стран ограничивать работу атомных электростанций или готовиться к их остановке. Во Франции энергокомпания EDF остановила три ядерных реактора, а ещё на восьми снизила мощность. Ограничения также связаны с высокой температурой и нехваткой воды для охлаждения. С проблемой столкнулась и Румыния. На АЭС в Чернаводэ вывели из эксплуатации один из двух реакторов. В Венгрии предупредили о возможном энергетическом кризисе из-за рекордного падения уровня воды в Дунае. Премьер назвал ближайшие пять дней критическими, так как низкий уровень воды вынудил Венгрию временно остановить работу атомной электростанции «Пакш».
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