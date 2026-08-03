NYT: Иран намерен ударить по экономике США через рост цен на нефть

Средняя цена дизеля в США превысила пять долларов за галлон, что на 33 процента выше показателей на момент начала войны на Ближнем Востоке. В Калифорнии топливо стоит около пяти с половиной долларов за галлон.
Рост цен создает серьезные проблемы для администрации в преддверии выборов, которые, как ожидается, станут решающим референдумом по оценке деятельности Белого дома. Экономическая нестабильность остается главной темой для беспокойства многих американских избирателей.
По данным Бюро статистики труда, рост потребительских цен в июне замедлился из-за падения стоимости нефти, но инфляция по-прежнему составляет 3,5 процента. Помимо войны на Ближнем Востоке, на ценовое давление влияют полная загрузка нефтеперерабатывающих заводов при низких запасах топлива и повышенный спрос на бензин в сезон летних отпусков, говорится в материале.
1 августа в The Wall Street Journal со ссылкой на источники писали, что президент США Дональд Трамп распорядился провести новую атаку на Иран. По данным издания, военная операция может продлиться несколько дней. Однако собеседники газеты отметили, что глава Белого дома может отказаться от ударов в случае прогресса на дипломатическом направлении.