NYT: Иран намерен ударить по экономике США через рост цен на нефть

1 августа в The Wall Street Journal со ссылкой на источники писали, что президент США Дональд Трамп распорядился провести новую атаку на Иран. По данным издания, военная операция может продлиться несколько дней. Однако собеседники газеты отметили, что глава Белого дома может отказаться от ударов в случае прогресса на дипломатическом направлении.