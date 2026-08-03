1 сентября 2026 — День знаний: история и традиции праздника

Торжественная линейка. Школьники строятся на площадке перед школой. Первоклассники читают стихи, выпускники говорят напутственные слова. Звучит первый звонок — его даёт первоклассник, сидящий на плече у одиннадцатиклассника. Цветы учителям. Букеты — обязательный атрибут праздника. Их дарят классным руководителям, учителям‑предметникам, директору. Классный час и «Разговоры о важном». После линейки ученики расходятся по классам. В 2026 году первое занятие посветят темам единства и исторической памяти. Поднятие флага и гимн. С 2022 года во всех школах учебная неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна. В День знаний эта церемония особенно торжественная. Первый урок для первоклассников. Знакомство с учителем, правилами поведения в школе, экскурсия по зданию.