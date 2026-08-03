В Марокко потребовали расследовать случаи насилия над мигрантами в Сеуте

Ранее сообщалось, что мигранты, пробравшиеся на территорию Сеуты, чувствовали недоброжелательное отношение к ним со стороны представителей властных структур города и самих жителей. По свидетельствам марокканцев, которые проникли в автономный город и уже добровольно перешли обратно на свою территорию, в Сеуте они «столкнулись с непростыми испытаниями». Многие из вернувшихся указывали на то, что «власти лишали их предметов первой необходимости». Как проинформировал новостной портал Hespress, некоторым из прибывших в Сеуту мигрантов «отказывали в воде и пище в течение двух дней».