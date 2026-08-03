В Марокко потребовали расследовать случаи насилия над мигрантами в Сеуте

РАБАТ, 3 августа. /ТАСС/. Марокканская организация по правам человека настаивает на выяснении судьбы пропавших без вести во время миграционного кризиса в Сеуте на африканском побережье Средиземного моря и требует от правительства Испании расследовать случаи насилия в отношении мигрантов, оказавшихся на территории этого автономного города.
«Обращаем внимание на высокое число пропавших без вести, судьба которых остается неизвестной, в то время как их семьи продолжают ждать любую информацию о своих близких», — говорится в специальном заявлении правозащитников. Они указали на «поступавшие сообщения о десятках смертей, трудностях с определением числа пропавших без вести и неопознанных лиц», а также на «свидетельства насилия над рядом мигрантов со стороны гражданских лиц в Сеуте».
Организация призвала к срочным мерам по установлению судьбы всех пропавших без вести, которые, «как предполагается, достигли территории Сеуты или исчезли при попытке пересечь границу». В заявлении также содержится обращение к правительству Испании с просьбой «немедленно начать расследование задокументированных случаев физического насилия, в том числе с применением холодного оружия, создававших угрозу безопасности и жизни людей, прибывших в Сеуту».
Ранее сообщалось, что мигранты, пробравшиеся на территорию Сеуты, чувствовали недоброжелательное отношение к ним со стороны представителей властных структур города и самих жителей. По свидетельствам марокканцев, которые проникли в автономный город и уже добровольно перешли обратно на свою территорию, в Сеуте они «столкнулись с непростыми испытаниями». Многие из вернувшихся указывали на то, что «власти лишали их предметов первой необходимости». Как проинформировал новостной портал Hespress, некоторым из прибывших в Сеуту мигрантов «отказывали в воде и пище в течение двух дней».