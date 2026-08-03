Трамп заявил о переговорах с Ираном: когда начнется мирный диалог

Американские и иранские дипломаты решили перейти к этапу мирных переговоров. Официальные лица уже ведут об этом диалог. Переговоры планируются на понедельник, 3 августа. С таким утверждением выступил глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с журналистами.
Президент США заверил, что технические группы от обеих стран активно работают над будущими мирными инициативами. Он сообщил о достижении сторонами некоторых договоренностей.
«Переговоры начнутся завтра днем», — сказал вечером 2 августа Дональд Трамп.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее предостерег американское руководство от авантюристских действий. Министр заверил, что Тегеран будет действовать решительно в случае жестких шагов Белого дома. Штаты получат отпор, добавил Аббас Аракчи.