Трамп заявил о переговорах с Ираном: когда начнется мирный диалог

Американские и иранские дипломаты решили перейти к этапу мирных переговоров. Официальные лица уже ведут об этом диалог. Переговоры планируются на понедельник, 3 августа. С таким утверждением выступил глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с журналистами.