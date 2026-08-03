«От 11 до 15 дней с дождем, шквалистый ветер». Синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси в последний месяц лета

Последний месяц лета будет чуть теплее обычного, то есть на 1,5 градуса выше климатической нормы. В августе она составляет от +16 градусов по северо-западной части и до +19 градусов по юго-восточной. В сравнении с июлем, замечается синоптик, температура снизится на 1−1,5 градуса.