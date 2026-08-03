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«От 11 до 15 дней с дождем, шквалистый ветер». Синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси в последний месяц лета

Синоптик Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси в августе 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ сказал, какой будет погода в Беларуси в августе 2026 года.

Последний месяц лета будет чуть теплее обычного, то есть на 1,5 градуса выше климатической нормы. В августе она составляет от +16 градусов по северо-западной части и до +19 градусов по юго-восточной. В сравнении с июлем, замечается синоптик, температура снизится на 1−1,5 градуса.

По словам Дмитрия Рябова, продолжительность солнечного сияния в среднем составит примерено 240 часов.

— При этом период с наибольшим количеством солнечного света — в первой декаде месяца, в среднем 11 часов в день, а к концу месяца снижается до восьми, — поясняет специалист.

Количество осадков также будет в пределах средних многолетних значений. В августе белорусов ждет от 11 до 15 дней с дождем, не обойдется без ливней, шквалистого и порывистого ветра, гроз.

Согласно расчетам, замечает Рябов, большинство дней августа будут теплыми, комфортными и солнечными.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал про жару до +38 и резкое похолодание в Беларуси на неделе с 3 по 9 августа.

Тем временем мы собрали график отключения горячей воды в Минске на август 2026: список адресов, даты отключения.

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