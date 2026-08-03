3 августа в календаре: международный день планирования семьи и день арбуза

Какой сегодня праздник.
День арбуза День числа три День поцелуев с зеркалом Международный день планирования семьи День осведомлённости о синдроме «гвоздики» День памяти преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских День памяти преподобного Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и спостника его Иоанна День памяти святого пророка Иезекииля.
Именины.
Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор.
Онуфрий Молчаливый.
В этот день чествуют преподобного Онуфрия Печерского, жившего в Киеве в 12 веке. Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах, где в настоящее время находятся его нетленные мощи.
Сведения о жизни преподобного и обстоятельства, при которых его начали почитать как святого, не сохранились. Известно лишь, что Онуфрий соблюдал молчаливый затвор, как и многие киево-печерские монахи, например, Феодор Молчальник.
На Руси память преподобного отмечали особенным образом: все работы в этот день в честь монаха полагалось совершать молча. Говорили, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без крайней необходимости.
Кроме того, работы в этот день было достаточно, и тешить душу разговорами крестьянам в любом случае было некогда.
В частности, на Онуфрия было принято заниматься закромами (так называются места в амбарах, специально отведенные для хранения зерна). Хозяева проверяли, не изгнили ли доски, не проржавели ли гвозди.
Закрома в этот день старались хорошенько проветрить и просушить, чтобы запасы хлеба не портились при хранении. В некоторых регионах в амбары запускали кошек, чтобы те заранее изловили всех мышей.
В день Онуфрия обращали внимание на приметы. Люди говорили, что если случатся сильные росы, то будет плохой урожай льна.
События.
1492 год — началась первая экспедиция мореплавателя Христофора Колумба в Новый Свет.
1795 год — основана Парижская консерватория.
1922 год — в США при радиотрансляции сделан первый в мире звуковой эффект — хлопанье дверью с помощью двух деревянных брусков.
1943 год — началась партизанская операция «Рельсовая война».
1958 год — впервые в истории подводная лодка достигла Северного полюса.
1959 год — открылся первый Международный кинофестиваль в Москве.
1980 год — состоялось торжественное закрытие XXII Олимпийских игр в Москве.
1988 год — из советской тюрьмы досрочно выпущен Матиас Руст, немецкий лётчик, посадивший свой самолёт на Красной площади.
1995 год — истребителями в Кандагаре перехвачен российский «Ил-76».
2002 год — открылась первая в России скоростная железнодорожная магистраль, которая связала Павелецкий вокзал и аэропорт Домодедово.
2004 год — запущена автоматическая межпланетная станция для исследования Меркурия.
2011 год — В Ливии после свержения Муаммара Каддафи принята Временная Конституционная декларация, которая будет действовать вплоть до принятия постоянной конституции.
В этот день родились.
Хабиб Бургиба (1903 — 2000 г.), 1-й президент Туниса (1957−1987), политический и государственный деятель.
Борис Курчатов (1905 — 1972 г.), советский ученый-радиохимик, профессор.
Вацлав Дворжецкий (1910 — 1993 г.), советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
Дональд Биссет (1910 — 1995 г.), английский детский писатель, художник, киноактер и театральный режиссер.
Анатолий Алексин (1924 — 2017 г.), советский и российский писатель и общественный деятель.
Мария Биешу (1935 — 2012 г.), молдавская и советская оперная и камерная певица, педагог, Народная артистка СССР.
Николай Бурляев (1946 г.), советский и российский актер, режиссер, писатель, Народный артист России.
Валерий Васильев (1949 — 2012), советский хоккеист, 8-кратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион.
Сергей Чонишвили (1965 г.), актёр театра и кино, диктор, мастер озвучивания фильмов, заслуженный артист России.
Дарья Домрачева (1986 г.), белорусская биатлонистка, 4-кратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, Герой Беларуси.
Народные приметы.
Светлячки светятся в ночи особенно ярко — к хорошей погоде завтра. Целый день идут грозовые дожди — к граду. Паук паутину не плетет — к дождю. Пауки не раскрывают своих сетей для ловли насекомых с обычным старанием, а нередко и сами уничтожают сотканную ими паутину и поспешно забираются в щели — к ненастью. Рыбки красноперки охотятся стайками у самой поверхности воды — к хорошей погоде. Гром беспрерывен — будет град. Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется поземный туман, рассеивающийся после восхода солнца. Туман стелется по низинам — к теплу. Во время дождя в лесу ухают совы — скоро выглянет Солнце. Светлячков хорошо видно — осень наступит еще не скоро. Мелкие рыбки плескаются на поверхности воды — к теплу. Плотва на дно ушла — к сильной грозе. Много росы — к неурожаю льна. Мокрая дорога с утра — к теплу. Много желудей — к урожайному году. На улице тепло, но сыро — в лесу будет много грибов. Иней с утра на деревьях — следующий год будет урожайным. Домашние гуси в небо рвутся — к ранней осени. Тот, кто в этот день родился, должен носить подсолнух в качестве оберега. Рожденный на Онуфрия по солнцу движется (т.е. всегда вперед идет и достигает цели, счастливый человек). По традиции все работы по дому в этот день надо было выполнять молча, в полной тишине. Собираться до обеда в поле или в лес — дурная примета. Считается, что это к болезни. Считается, что после обеда в этот день заканчивается лето.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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