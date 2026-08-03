3 августа в календаре: международный день планирования семьи и день арбуза

Светлячки светятся в ночи особенно ярко — к хорошей погоде завтра. Целый день идут грозовые дожди — к граду. Паук паутину не плетет — к дождю. Пауки не раскрывают своих сетей для ловли насекомых с обычным старанием, а нередко и сами уничтожают сотканную ими паутину и поспешно забираются в щели — к ненастью. Рыбки красноперки охотятся стайками у самой поверхности воды — к хорошей погоде. Гром беспрерывен — будет град. Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется поземный туман, рассеивающийся после восхода солнца. Туман стелется по низинам — к теплу. Во время дождя в лесу ухают совы — скоро выглянет Солнце. Светлячков хорошо видно — осень наступит еще не скоро. Мелкие рыбки плескаются на поверхности воды — к теплу. Плотва на дно ушла — к сильной грозе. Много росы — к неурожаю льна. Мокрая дорога с утра — к теплу. Много желудей — к урожайному году. На улице тепло, но сыро — в лесу будет много грибов. Иней с утра на деревьях — следующий год будет урожайным. Домашние гуси в небо рвутся — к ранней осени. Тот, кто в этот день родился, должен носить подсолнух в качестве оберега. Рожденный на Онуфрия по солнцу движется (т.е. всегда вперед идет и достигает цели, счастливый человек). По традиции все работы по дому в этот день надо было выполнять молча, в полной тишине. Собираться до обеда в поле или в лес — дурная примета. Считается, что это к болезни. Считается, что после обеда в этот день заканчивается лето.