Новогодние праздники 2027: почему в этом году россияне отдыхают на день меньше

Для россиян в этом году уже завершились все длинные выходные. В следующий раз граждане отдохнут в честь праздника в ноябре. День народного единства выпадет на середину недели. Поэтому длинных выходных во втором полугодии не ожидается. При этом будут еще две короткие рабочие недели. Они наступят в ноябре и декабре.