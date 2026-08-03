Новогодние праздники 2027: почему в этом году россияне отдыхают на день меньше

Будущие новогодние праздники в России будут на день короче предыдущих. В 2027 году граждане отдохнут на каникулах 11 дней. Новогодние праздники начнутся 31 декабря. Об этом свидетельствуют данные Министерства труда.
Так, праздники продлятся с 31 декабря по 10 января. Выйти на работу предстоит в понедельник, 11 января 2027 года. Официальными праздничными днями являются период с 1 по 6 января — Новогодние каникулы — и Рождество Христово. Его традиционно отмечают 7 января.
Продолжительность праздников связана с переносами выходных дней. В 2027 году такой случай только один. Выходной с воскресенья, 3 января, перенесли на пятницу, 31 декабря 2026 года. Благодаря этому последний день года стал праздничным.
В 2026-м новогодние каникулы длились на день больше из-за сразу двух переносов. Праздники стартовали 31 декабря 2025 года и завершились 11 января 2026 года. Первый рабочий день после них пришелся на понедельник.
Для россиян в этом году уже завершились все длинные выходные. В следующий раз граждане отдохнут в честь праздника в ноябре. День народного единства выпадет на середину недели. Поэтому длинных выходных во втором полугодии не ожидается. При этом будут еще две короткие рабочие недели. Они наступят в ноябре и декабре.
Итоговое утверждение производственного календаря на 2027 год запланировано на осень. Вероятнее всего, трудящихся пятидневку россиян ожидает 118 выходных дней. Как проинформировал доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев, такой расчет преобладает. Однако информация может быть уточнена. Речь идет о предварительных данных из проекта производственного календаря. Петр Петкилев добавил, что существенных корректировок в документ вноситься не будет. Согласно предварительным данным, для россиян на пятидневке в будущем году настанет 247 рабочих дней.
Столько же граждане трудились и в 2026-м. Общее количество праздничных и выходных дней в этом году составило 118. Это почти 4 месяца отдыха. Количество рабочих дней — 247. Таким образом, граждане отдыхают в 2,1 раза меньше.