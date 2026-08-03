Трамп отменил запланированную на выходные атаку на Иран: в чем причина

Американские военные должны были нанести ряд ударов по Ирану в минувшие выходные. Однако США приняли решение отменить запланированные атаки. Как заявил глава Белого дома Дональд Трамп, удары не были произведены по просьбе стран Ближнего Востока. Об этом он сказал журналистам 2 августа (ночью 3-го по московскому времени).
При этом хозяин Белого дома добавил, что атаки могут быть возобновлены. По его словам, военные готовы начать боевую работу в любой момент.
На прошлой неделе США сбросили авиабомбу на остров Кешм. Удар пришелся по жилому дому. Американцы сбросили на здание бомбу весом 900 килограмм. На месте удара образовалась огромная воронка. В результате погибли три человека.