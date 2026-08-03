«Тащи ещё спирт!» Пенсионерку, зарезавшую мужа, освободили из зала суда

Когда в доме годами копится одно и то же — запах спирта, крики, привычная вражда, — грань между самообороной и убийством истончается до предела. Один неловкий удар, один вслепую схваченный нож — и вот уже вчерашний собутыльник лежит на полу, а женщина, которая ещё утром варила суп, становится фигуранткой дела об убийстве. Именно так всё и случилось декабрьским вечером 2025 года в посёлке Мухен района имени Лазо. Вот только финал у этой истории оказался не таким, как можно было предположить по первой странице дела.