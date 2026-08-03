В ГД рассказали, кто может заменить газовую плиту в квартире

Депутат напомнил, что с 1 марта в России действуют новые правила технического обслуживания, ремонта, установки и замены внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
«Самовольная установка или замена газового оборудования недопустима. Чтобы заменить плиту, колонку или котел, необходимо обратиться в специализированную организацию, которая обслуживает газовое оборудование в доме. Это не формальность, а требование безопасности», — сказал депутат.
По его словам, работы с газом в доме осуществляются газораспределительной организацией, которая обслуживает сеть. «Раньше можно было привлечь любую специализированную организацию, а теперь — только ту, что указана в вашей квитанции за газ», — подчеркнул Селезнев.
Стоимость технического обслуживания, входящего в минимальный перечень, а также работ по установке и замене газового оборудования, продолжил парламентарий, определяется на основании единых стандартизированных тарифных ставок, утверждаемых региональными органами регулирования цен. «Иные ремонтные работы, не входящие в минимальный перечень, оплачиваются отдельно в соответствии с условиями договора», — отметил депутат.