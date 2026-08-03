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«Человек-паук» и «Одиссея» принесли американским кинотеатрам рекордную прибыль

Фильм «Человек-паук: Новый день» собрал за первый уикенд в мировом прокате $875 млн, передает Variety. Из них $335 млн фильм заработал в кинотеатрах США и Канады, что стало вторым результатом в истории проката в Северной Америке после «Мстителей: Финал».

Фильм «Человек-паук: Новый день» собрал за первый уикенд в мировом прокате $875 млн, передает Variety. Из них $335 млн фильм заработал в кинотеатрах США и Канады, что стало вторым результатом в истории проката в Северной Америке после «Мстителей: Финал».

Как уточняет Variety, кинотеатры также продолжают показывать фильм «Одиссея» Кристофера Нолана — за прошедший уикенд он собрал еще более $50 млн. Всего за выходные кинотеатры Северной Америки заработали около $430 млн, что стало новым рекордом по объему прибыли.

«Одиссея» вышла в мировой прокат 17 июля, «Человек-паук: Новый день» — 31 июля. В России показы фильма Кристофера Нолана начались 30 июля. Выход «Человека-паука: Новый день» отложили до 20 августа ради поддержки российского фильма «Последний богатырь: Колобок».

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