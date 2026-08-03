«Человек-паук» и «Одиссея» принесли американским кинотеатрам рекордную прибыль

Фильм «Человек-паук: Новый день» собрал за первый уикенд в мировом прокате $875 млн, передает Variety. Из них $335 млн фильм заработал в кинотеатрах США и Канады, что стало вторым результатом в истории проката в Северной Америке после «Мстителей: Финал».