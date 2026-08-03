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Суд в Израиле запретил использовать крокодилов для охраны тюрем

Окружной суд Иерусалима запретил министру национальной безопасности использовать крокодилов для охраны тюрем.

Источник: Аргументы и факты

Окружной суд Иерусалима постановил, что министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир не может использовать крокодилов для охраны тюрем, где содержатся осужденные за терроризм. Решение было принято после рассмотрения обращения зоозащитной организации, сообщает Jerusalem Post.

Поводом для судебного разбирательства стала петиция, поданная организацией, выступающей за защиту животных. Суд поддержал требования заявителей и запретил реализацию инициативы, предложенной главой ведомства.

Сам Бен-Гвир раскритиковал решение суда, заявив, что оно мешает реализации мер, направленных на усиление безопасности. По его мнению, подобная позиция судебной системы препятствует эффективному сдерживанию лиц, осужденных за террористическую деятельность.

Ранее сообщалось, что Израиль намеревался превратить рвы с нильскими крокодилами в элемент защиты тюрем для террористов. Глава минэкологии Идит Сильман подписала указ, меняющий статус рептилий на «разводимых».

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