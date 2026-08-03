Италия задержала в Средиземном море танкер «теневого флота» России

Министерство обороны Италии в воскресенье, 2 августа, в соцсети X объявило о задержании танкера, приписываемого к так называемому «теневому флоту» России. Операция проведена итальянским военным кораблем Thaon di Revel в рамках средиземноморской миссии Евросоюза EUNAVFOR MED Irini.
Остановленное судно — танкер Toa Payoh, ходящий под флагом Камеруна. В ведомстве отметили, что оно находилось под действием санкционных ограничений Европейского союза. Задержание произошло в Средиземном море в ходе планового контроля.
Ранее Франция задержала у берегов Сицилии очередной нефтяной танкер Deliver, следовавший из России под флагом Камеруна. Париж посчитал его частью «теневого флота» РФ, используемого для обхода санкций. До этого стало известно, что власти Великобритании планируют продать почти 100 тысяч тонн нефти с другого задержанного танкера. Что известно об этих инцидентах и как на них отреагировала Россия — в материале «Вечерней Москвы».
Позже Украина обратилась в Международную морскую организацию (IMO) с просьбой признать суда российского «теневого флота» легитимными военными целями.