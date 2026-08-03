Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам перечислили факторы, влияющие на продолжительность жизни

Онищенко: человек должен уметь брать ответственность за свое здоровье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Низкая физическая активность и вредные привычки негативно влияют на продолжительность жизни, поэтому человек должен уметь брать ответственность за свое здоровье, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Только 20% продолжительности нашей жизни зависят от качества здравоохранения, а 80% зависит от того, как мы с вами относимся к своему здоровью. Вредные привычки, такие как алкоголь и курение, отнимают годы жизни, вейпы сейчас убивают население на планете», — сказал Онищенко.

Академик добавил, что многие люди сейчас выбирают использование гаджетов вместо прогулок. Такая тенденция, по словам Онищенко, может сокращать годы жизни из-за отсутствия физической активности.