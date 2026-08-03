Закрытие погранперехода на латвийско-белорусской границе привело к очередям: скопились тысячи машин

В Минске уведомили, что вечером 1 августа в «Григоровщине» стояли в очереди 63 грузовика и легковушка. Пункт находится на границе Беларуси с Латвией. Однако большая часть машин скопилась у Литвы и Польши.
В погранпунктах «Каменный Лог» и «Бенякони» стояли сразу 560 легковых и 310 грузовых автомобилей. На польском направлении сложилась совсем непростая ситуация. Там на пунктах пропуска скопились 1 310 легковых машин, 655 грузовиков и 21 автобус.
Днем ранее разведывающий беспилотник под управлением ВС Латвии зафиксировали в районе латвийско-белорусской границы. Его заметили на фоне данных о закрытии этого участка.
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