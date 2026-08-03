Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Закрытие погранперехода на латвийско-белорусской границе привело к очередям: скопились тысячи машин

На границе Беларуси с Польшей и Литвой резко выросли очереди.

Источник: Комсомольская правда

Латвия решила закрыть единственный погранпереход на границе с Беларусью. В результате на других участках скопились протяженные очереди. Тысячи машин скопились на границе Беларуси с Польшей и Литвой. Так сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета республики.

В Минске уведомили, что вечером 1 августа в «Григоровщине» стояли в очереди 63 грузовика и легковушка. Пункт находится на границе Беларуси с Латвией. Однако большая часть машин скопилась у Литвы и Польши.

В погранпунктах «Каменный Лог» и «Бенякони» стояли сразу 560 легковых и 310 грузовых автомобилей. На польском направлении сложилась совсем непростая ситуация. Там на пунктах пропуска скопились 1 310 легковых машин, 655 грузовиков и 21 автобус.

Днем ранее разведывающий беспилотник под управлением ВС Латвии зафиксировали в районе латвийско-белорусской границы. Его заметили на фоне данных о закрытии этого участка.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше