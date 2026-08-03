Все льготы — в одном месте: Южный Урал объявил войну социальной бюрократии

Главная задача кодекса — сделать так, чтобы каждый житель области мог без помощи юристов разобраться, на какие льготы, выплаты и другие меры поддержки он имеет право. Для этого региону предстоит систематизировать законодательство, унифицировать термины и устранить противоречия между муниципалитетами, региональными ведомствами и отдельными программами.