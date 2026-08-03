Температура воздуха в Хабаровске днём поднимется до +29 градусов

По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 августа на территории Хабаровского края опасных метеоявлений не прогнозируется. В большинстве районов осадков не ожидается, в Хабаровске местами возможен кратковременный дождь. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске завтра днём местами возможен кратковременный дождь. Ночью температура воздуха составит от +17 до +19 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +27…+29 градусов. Ветер юго-восточный, 4−10 метров в секунду.
В южных районах края также днём местами возможен кратковременный дождь. Ночная температура будет от +14 до +19 градусов. Днём воздух прогреется до +25…+30 градусов. Ветер юго-восточный, 4−9 метров в секунду.
В центральных районах региона осадков не ожидается. Ночью температура составит от +12 до +19 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +25…+31 градуса. Ветер восточных направлений, 4−11 метров в секунду.
В северных районах Хабаровского края будет сухо. Ночная температура там составит от +11 до +18 градусов. Днём воздух прогреется от +18 до +33 градусов. Ветер восточных направлений, 2−10 метров в секунду.
Специалисты Дальневосточного УГМС отмечают, что погода располагает к прогулкам и отдыху на свежем воздухе. Однако в районах, где ожидаются кратковременные дожди, водителям советуют быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию. Пешеходам рекомендуется иметь при себе зонты.
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