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Утверждён новый перечень допущенных к использованию в школах РФ учебников

В перечень учебников для российских школ вошли издания под редакцией Медведева и Мединского.

Источник: Комсомольская правда

Изменён федеральный перечень учебников, которые допущены к использованию для организации учебного процесса в российских школах. Соответствующий перечень своим приказом утвердило Минпросвещения РФ.

«Минпросвещения России утвердило новый федеральный перечень учебников для начального, основного и среднего общего образования, признав утратившим силу прежний перечень 2025 года. Приказ вступает в силу 3 августа 2026 года», — сказано в документе, который вступает в силу в понедельник 3 августа.

Сообщается, что в перечень вошли учебники по обществознанию под редакцией Дмитрия Медведева и учебники по истории под редакцией Владимира Мединского.

Ранее сообщалось, что в 10−11 классах обновят программы по пяти предметам, это связано с достижениями современной науки.

Также сообщалось, что в российских школах утвердили «Разговоры о важном» и другие курсы для внеурочной деятельности.

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