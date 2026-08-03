В России изменятся правила торговли в автолавках и фудтраках

Самое важное, по мнению Позднякова, нововведение касается нестационарных торговых точек на частной земле. Раньше, если предприниматель хотел поставить такой магазин на своем участке, власти могли отказать, сославшись на то, что в районе и так достаточно торговых площадей. Это был формальный норматив, который часто становился поводом для отказа.