Обмеление Рейна грозит экономике Германии: уровень воды опустился до рекордных значений

Европейские страны этим летом серьезно пострадали из-за засухи. Дождей уже долгое время нет и в Германии. В связи с этим на реке Рейн зафиксировали рекордно низкий уровень воды. Обмеление угрожает экономике Германии, пишет местная газета Bild.
Автор пояснил, что на одном из участков Рейна уровень воды составил всего 149 сантиметров. Это на два сантиметра меньше исторических отметок. На другом участке показатель упал до минимального 21 сантиметра. В материале признали, что обмеление реки негативно сказывается на речном судоходстве.
«Уровень воды опустился до исторического минимума. В дуйсбургском Рурорте, Дюссельдорфе и Кельне зафиксированы рекордно низкие показатели», — пишет газета.
Издание The Financial Times отмечает, что засуха на Рейне привела к застреванию судов и вынудила Германию приостановить производство. Всему виной экстремальная жара в Европе. Обмеление реки в ФРГ нарушило поток товаров и вынудило производителей сократить производство, сообщила газета.