Обмеление Рейна грозит экономике Германии: уровень воды опустился до рекордных значений

Автор пояснил, что на одном из участков Рейна уровень воды составил всего 149 сантиметров. Это на два сантиметра меньше исторических отметок. На другом участке показатель упал до минимального 21 сантиметра. В материале признали, что обмеление реки негативно сказывается на речном судоходстве.