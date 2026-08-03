Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России после концерта в «Лужниках»

Рекорд Вани Дмитриенко как самого молодого артиста России, собравшего стадион «Лужники» с сольным концертом, официально зарегистрирован в Книге рекордов России, сообщил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
— Среди всех рекордов, которые можно было из сегодняшнего мероприятия получить, выбрали самый наикрутейший, самый интересный. Он звучит так: самый молодой артист, выступивший на большой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники» с сольным концертом. Рекорд России с результатом 20 лет, девять месяцев и восемь дней, рекордсмен — Ваня Дмитриенко, — сказал Коненко, вручая награду артисту.
В августе 2025 года Егор Крид дал сольный концерт в «Лужниках», собравший 86 тысяч зрителей, и стал самым молодым исполнителем на этой площадке. Дмитриенко в марте этого года заявил, что намерен обновить этот рекорд. Концерт в «Лужниках» стал для него первым сольным выступлением на стадионе.
Ваня Дмитриенко — российский певец родом из Красноярска, получивший известность благодаря песням «Венера-Юпитер», «Стерва», «Бейби» (с Григорием Лепсом), «Вишневый», «Шелк», «Цветаева» и «Силуэт» с Анной Пересильд, передает РИА Новости.
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