Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России после концерта в «Лужниках»

В августе 2025 года Егор Крид дал сольный концерт в «Лужниках», собравший 86 тысяч зрителей, и стал самым молодым исполнителем на этой площадке. Дмитриенко в марте этого года заявил, что намерен обновить этот рекорд. Концерт в «Лужниках» стал для него первым сольным выступлением на стадионе.