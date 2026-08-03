Новая детская библиотека в Иркутске откроется в конце сентября

IrkutskMedia, 3 августа. В Иркутске продолжается подготовка к открытию новой детской библиотеки № 25, которая расположится на улице 4-й Советской, 78. Сейчас в учреждение начали поступать мебель и необходимое оборудование. Открытие библиотеки запланировано на 30 сентября в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России».
Как сообщает пресс-служба администрации города, для юных читателей подготовили современное пространство с учетом особенностей детской аудитории. В библиотеке установят эргономичные стеллажи, столы и стулья, изготовленные из безопасных и прочных материалов. Также учреждение оснастят интерактивными панелями, компьютерами и музыкальным оборудованием для проведения мероприятий.
Продолжается и формирование библиотечного фонда. К сбору книг присоединились участники первичного отделения «Движения Первых» гимназии № 44, которые взяли шефство над новой библиотекой. Первые переданные ими книги уже прошли необходимую обработку и скоро займут места на полках.
Посетителям будет доступен бесплатный интернет, электронная библиотека «ЛитРес» (12+) и ресурсы Национальной электронной библиотеки. Кроме того, стены учреждения украсят художественной росписью — дизайн-проект подготовила студия «ПРОАРТ», специалисты которой в ближайшее время приступят к работе.
«Открытие новой детской библиотеки — это долгожданное событие для всего микрорайона. Здесь будет создано современное, безопасное и вдохновляющее пространство, где дети смогут не только читать, но и заниматься творчеством, общаться, открывать для себя новые знания. Мы постарались продумать каждую деталь, чтобы ребятам было комфортно и интересно. Уверена, учреждение станет настоящим центром притяжения для юных иркутян и их родителей», — отметила начальник управления культуры администрации города Ольга Стрекаловская.
Напомним, в Иркутске на финальном этапе находится ремонт Дома офицеров. Подрядчик уже выполнил чистовую отделку и сейчас устраняет незначительные замечания после промежуточной приемки. Открытие запланировано на сентябрь.