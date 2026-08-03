Новая детская библиотека в Иркутске откроется в конце сентября

«Открытие новой детской библиотеки — это долгожданное событие для всего микрорайона. Здесь будет создано современное, безопасное и вдохновляющее пространство, где дети смогут не только читать, но и заниматься творчеством, общаться, открывать для себя новые знания. Мы постарались продумать каждую деталь, чтобы ребятам было комфортно и интересно. Уверена, учреждение станет настоящим центром притяжения для юных иркутян и их родителей», — отметила начальник управления культуры администрации города Ольга Стрекаловская.