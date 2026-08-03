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«Одиссея» Нолана вновь возглавила кинопрокат в СНГ на выходных

Фильм собрал 147 млн рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 147 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 30 июля по 2 августа.

По сюжету фильма, Одиссей, царь Итаки, после Троянской войны возвращается домой к своей жене. На своем пути герой сталкивается с испытаниями, встречая великанов-людоедов, циклопов и сирен. Главные роли исполнили Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Эллиот Пейдж, Том Холланд, Роберт Паттисон и другие.

Второе место в рейтинге занял фильм «На деревню дедушке 2», собрав 46,1 млн рублей. По сюжету мальчик Владик приезжает на каникулы к деду Юре, но вдруг в деревне неожиданно появляется второй дедушка мальчика — Виктор, и между родственниками разгорается соперничество за внимание внука. Роли исполнили Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская и Татьяна Орлова.

Третью строчку занял фильм «Майкл», собравший 39,6 млн рублей за выходные. Кинокартина повествует о начале карьеры короля поп-музыки Майкла Джексона. Роли сыграли: Джаафар Джексон, Лора Хэрриер, Майлз Теллер, Колман Доминго и другие.

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