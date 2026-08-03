Трамп заявил, что США и Иран достигли договорённостей по Ормузскому проливу

«Причина, по которой они попросили об этом, заключается в том, что они считают, что есть сделка. Есть сделка по Ормузскому проливу, а затем будет сделка по ядерной [программе], или, как это можно назвать, по денуклеаризации Ирана. Я называю это денуклеаризацией Ирана», — сказал Трамп.