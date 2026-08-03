Трамп заявил, что США и Иран достигли договорённостей по Ормузскому проливу

Вашингтону и Тегерану удалось достичь договорённостей по Ормузскому проливу, утверждает президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Американский лидер заявил, что следующим шагом станет сделка по ядерной программе Ирана. Трамп назвал это «денуклеаризацией Ирана». Этой темы он коснулся в беседе с журналистами на борту своего самолёта в воскресенье 2 августа.
«Причина, по которой они попросили об этом, заключается в том, что они считают, что есть сделка. Есть сделка по Ормузскому проливу, а затем будет сделка по ядерной [программе], или, как это можно назвать, по денуклеаризации Ирана. Я называю это денуклеаризацией Ирана», — сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что американские и иранские дипломаты решили перейти к этапу мирных переговоров. Переговоры планируются на понедельник, 3 августа.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил запланированный масштабный удар по Ирану после согласования компромисса по Ормузскому проливу.
Накануне США ударили по жилому дому в Иране авиабомбой весом 900 килограмм.