СМИ: 25-летняя военнослужащая ВМС Британии осуждена за домогательства к коллегам

Как стало известно суду, Доусетт домогалась как минимум четырех человек на борту. Она совершала действия сексуального характера в отношении сослуживцев, включая прикосновения к интимным частям тела, шлепки и грубые комментарии, унижавшие жертв. Обычно она выбирала новичков, рассчитывая, что они побоятся жаловаться.