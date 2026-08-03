СМИ: 25-летняя военнослужащая ВМС Британии осуждена за домогательства к коллегам

В Великобритании 25-летняя Сайсан Доусетт, офицер младшего звена Королевского военно-морского флота, приговорена к полутора годам военной тюрьмы за сексуальные преступления против сослуживцев. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает Daily Mail.
Как стало известно суду, Доусетт домогалась как минимум четырех человек на борту. Она совершала действия сексуального характера в отношении сослуживцев, включая прикосновения к интимным частям тела, шлепки и грубые комментарии, унижавшие жертв. Обычно она выбирала новичков, рассчитывая, что они побоятся жаловаться.
— Она была чрезвычайно пугающим персонажем. Могла кричать на людей, — рассказала одна из пострадавших.
Жертвы не рассказывали о происходящем, опасаясь ее гнева. В суде адвокат пытался оправдать действия женщины аутизмом, однако это не убедило суд помиловать ее, говорится в материале.
Ранее стали известны подробности о преступлениях американской учительницы Джули Риццителло. Ее обвинили в совращении двух школьников: по данным следствия, с одним она вступала в интимную связь в 2017 году, с другим — в 2024-м.