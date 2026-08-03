Ваня Дмитриенко вошел в Книгу рекордов России

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российский певец Ваня Дмитриенко занесен в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравший «Лужники», передает корреспондент ТАСС. Награду ему вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
Коненко назвал рекорд Дмитриенко самым интересным из всех. Формулировка поставлена так: самый молодой артист, выступивший на большой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники» с сольным концертом. «Рекорд России с результатом: 20 лет, 9 месяцев и 8 дней, рекордсмен — Ваня Дмитриенко», — сказал он.
О всех проданных билетах сам артист сообщал в своем Telegram-канале, опубликовав афишу концерта с отметкой Sold out. Информацию также подтвердили на официальном сайте «Лужников».