Ваня Дмитриенко вошел в Книгу рекордов России

Коненко назвал рекорд Дмитриенко самым интересным из всех. Формулировка поставлена так: самый молодой артист, выступивший на большой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники» с сольным концертом. «Рекорд России с результатом: 20 лет, 9 месяцев и 8 дней, рекордсмен — Ваня Дмитриенко», — сказал он.