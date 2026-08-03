Умер Павел Еськов, российский живописец и член Петербургского союза художников

В прошлый четверг, 30 июля, из жизни ушел выдающийся живописец и член Санкт-Петербургского союза художников Павел Еськов. Причины смерти ленинградца неизвестны. О кончине живописца сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского союза художников во «ВКонтакте».
«Павел Еськов навсегда останется в наших сердцах как художник подаривший Петербургу на своих полотнах вечную солнечную весну», — охарактеризовали мастера коллеги.
Известно, что художник скончался на 46-м году жизни. Организаторы позже объявят дату и место церемонии прощания с живописцем.
Огромной утратой для страны стала кончина самого дорогого художника России Эрика Булатова. Его полотно «Слава КПСС» было продано на аукционе в Лондоне за $2 159 673. Художник умер в 92 года.