Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Павел Еськов, российский живописец и член Петербургского союза художников

Художник Павел Еськов умер на 46-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

В прошлый четверг, 30 июля, из жизни ушел выдающийся живописец и член Санкт-Петербургского союза художников Павел Еськов. Причины смерти ленинградца неизвестны. О кончине живописца сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского союза художников во «ВКонтакте».

«Павел Еськов навсегда останется в наших сердцах как художник подаривший Петербургу на своих полотнах вечную солнечную весну», — охарактеризовали мастера коллеги.

Известно, что художник скончался на 46-м году жизни. Организаторы позже объявят дату и место церемонии прощания с живописцем.

Огромной утратой для страны стала кончина самого дорогого художника России Эрика Булатова. Его полотно «Слава КПСС» было продано на аукционе в Лондоне за $2 159 673. Художник умер в 92 года.