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В Комсомольске стартовал новый культурный проект «Пятница в городе»

Проект организован Фондом развития города для поддержки местных предпринимателей из сферы креативных индустрий. Открыли программу на театральной площади участники коллектива «Давай потанцуем» — в него входят люди старше 55 лет. Следом выступили поэты из объединения «Эйфория». Управляющая Фонда развития Светлана Койк объяснила, что главная задача проекта — приучить комсомольчан к тому, что каждую пятницу вечером.

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Проект организован Фондом развития города для поддержки местных предпринимателей из сферы креативных индустрий. Открыли программу на театральной площади участники коллектива «Давай потанцуем» — в него входят люди старше 55 лет. Следом выступили поэты из объединения «Эйфория». Управляющая Фонда развития Светлана Койк объяснила, что главная задача проекта — приучить комсомольчан к тому, что каждую пятницу вечером театральная площадь становилась местом культурного отдыха. Выступления будут проходить в течение всего теплого сезона. Следующее мероприятие марафона состоится уже в ближайшую пятницу. Проект планируется сделать ежегодным.