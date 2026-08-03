В Комсомольске стартовал новый культурный проект «Пятница в городе»

Проект организован Фондом развития города для поддержки местных предпринимателей из сферы креативных индустрий. Открыли программу на театральной площади участники коллектива «Давай потанцуем» — в него входят люди старше 55 лет. Следом выступили поэты из объединения «Эйфория». Управляющая Фонда развития Светлана Койк объяснила, что главная задача проекта — приучить комсомольчан к тому, что каждую пятницу вечером театральная площадь становилась местом культурного отдыха. Выступления будут проходить в течение всего теплого сезона. Следующее мероприятие марафона состоится уже в ближайшую пятницу. Проект планируется сделать ежегодным.