Бывший депутат Финляндии заявил, что элита страны хочет войны с Россией

— Все, что связано с ЕС, вступлением в НАТО, — все это было сделано незаконно, в обход конституции… Сейчас финская элита боится, что им придется отвечать за все это, и потому они даже хотят войны (с Россией — прим. «ВМ»), чтобы с помощью нее уйти от ответственности, — сказал Туртиайнен.