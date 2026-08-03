Финская элита хочет войны с Россией, чтобы с ее помощью уйти от ответственности за свои провалы в политике, заявил РИА Новости бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен, переехавший в Россию.
Он отметил, что с Россией нужно восстанавливать отношения, но после этого необходимо взять ответственность за провалы в финской политике — в этом и заключается главная проблема современной Финляндии.
Туртиайнен был депутатом с 2019 по 2023 год. В 2021 году его исключили из партии «Истинные финны», после чего он основал партию «Власть принадлежит народу», выступавшую за сохранение отношений с Россией и против вступления в НАТО. В конце 2025 года политик с супругой переехал в РФ и получил статус беженца, говорится в материале.
В середине июля финский аналитик Сакари Линден заявил, что Запад втягивает Финляндию в войну с Россией, размещая войска Североатлантического альянса на территории Лапландии.
7 июля президент Финляндии Александр Стубб заявил, что НАТО поддерживает удары ВСУ по территории России. По его словам, таким образом Москва может «вернуться за стол переговоров».