В ГД предложили сократить срок владения жильем для продажи без НДФЛ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Срок владения жильем, после которого его можно продать без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), следует сократить с пяти до трех лет. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Минимальный срок владения жильем, после которого его можно продать без уплаты НДФЛ, в общем случае составляет пять лет. Для отдельных случаев, в том числе при продаже жилья, полученного по наследству, этот срок составляет три года.
«Речь идет о том, чтобы не платить подоходный налог в случае реализации жилья. Сегодня в случае владения жильем пять лет НДФЛ не платится, если три года — при определенных условиях. Нами с коллегами предлагалось рассмотреть инициативу, направленную на снижение срока с пяти до трех лет», — сказал Нилов ТАСС, добавив, что правительство ранее не поддержало эту инициативу, однако работа над вопросом продолжается.
Депутат также предложил отдельно рассмотреть вопрос продажи унаследованного жилья. По его мнению, граждан можно было бы освободить от уплаты НДФЛ при продаже такого жилья, если вырученные средства направляются на приобретение другой квартиры. «Можно было бы рассмотреть возможность при продаже этой квартиры и направлении этих средств на приобретение иного жилья освободить от подоходного налога», — подчеркнул он.
Нилов добавил, что необходимость таких изменений связана с различными жизненными обстоятельствами граждан, в том числе переездом в другой регион для работы, учебы или по семейным причинам.
«Поэтому разные жизненные ситуации. В этой части, считаю, что имеет смысл дальше продолжить работу и посмотреть, каким образом можно было бы для отдельных ситуаций предусмотреть отдельные решения, связанные с тем, чтобы освободить от уплаты подоходного налога граждан», — заключил он.