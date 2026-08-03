В ГД предложили сократить срок владения жильем для продажи без НДФЛ

«Речь идет о том, чтобы не платить подоходный налог в случае реализации жилья. Сегодня в случае владения жильем пять лет НДФЛ не платится, если три года — при определенных условиях. Нами с коллегами предлагалось рассмотреть инициативу, направленную на снижение срока с пяти до трех лет», — сказал Нилов ТАСС, добавив, что правительство ранее не поддержало эту инициативу, однако работа над вопросом продолжается.