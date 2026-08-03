35 лет назад смерч под Туапсе уничтожил села и унес 27 жизней

Главный удар приняла на себя долина реки Пшенахо. Очевидцы вспоминают: река ревела так, что криков людей не было слышно. Вода поднималась мгновенно. Те, кто успевал, забирались на крыши, но поток смывал дома вместе с фундаментами. В Георгиевском стихия полностью уничтожила около 20 жилых домов. Мосты, парк, автопарк совхоза — всё было сметено. Людей, животных и обломки уносило в Чёрное море. По официальным данным, погибли 27 человек, большинство — жители Георгиевского.