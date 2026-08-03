В Хабаровский край едут за «длинным рублём»

Некоторые полагают, что на Дальний Восток стоит ехать за «длинным рублём». В целом данное утверждение недалеко от истины, но с парой важных оговорок. Статистика показывает: средняя зарплата, например, в Хабаровском крае бьёт общероссийские показатели. Однако за красивой цифрой скрывается колоссальный разрыв между дифференцированными ставками работников добывающей отрасли и сферы обслуживания, а также жёсткие требования к вахтовикам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Кому платят больше?
По данным официальной статистики за апрель 2026 года, среднемесячная начисленная заработная плата в Хабаровском крае по всем видам экономической деятельности составила 112 тыс. рублей, что на 22,4% выше уровня аналогичного месяца прошлого года. При этом отраслевой разрыв в оплате труда остается огромным, и он, пожалуй, говорит о структуре экономики больше, чем любые отчеты.
Самой высокооплачиваемой отраслью неизменно остается добывающая, где средняя зарплата достигла уже 199 тыс. рублей — это вдвое выше средних по краю показателей. Чуть скромнее, но тоже весьма уверенно чувствуют себя финансисты и страховщики с показателем 157 тыс., правда, здесь к предыдущему месяцу зафиксировано заметное снижение — на 15,4%.
Третью строчку в нашем топе занимает сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство со средней зарплатой в 151 тыс. рублей, причем данная сфера продемонстрировала один из самых высоких годовых приростов — на 30,8%, что делает ее не только доходной, но и динамичной.
Замыкают пятерку лидеров отрасль логистики, работники которой получают 136 тыс. в месяц, и обрабатывающие производства со средней зарплатой в 130 тыс. рублей. Обе сферы стабильно показывают положительную динамику оплаты труда — на 10−19%.
Пятерку менее оплачиваемых сфер открывают водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов с показателем 89 тыс. рублей в месяц. При этом те, кто занимается операциями с недвижимым имуществом, получают 78 тыс. Однако есть нюанс: если в сфере недвижимости наблюдается годовой прирост в 65,6%, то отрасль коммунальных благ за год «стагнировала» и изменений не претерпела.
Топ-5 самых высокооплачиваемых отраслей Хабаровского края на 2026 год.
1. Добыча полезных ископаемых — 199 000 ₽
2. Финансы и страхование — 157 000 ₽
3. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство — 151 000 ₽
4. Транспортировка и хранение (логистика) — 136 000 ₽
5. Обрабатывающие производства — 130 000 ₽
Чуть меньше получают сотрудники гостиниц, общепита, а также предприятий оптовой и розничной торговли. Их средний заработок составляет 74 тыс. в месяц, причем в данных сферах отмечается снижение оплаты труда по сравнению с прошлым месяцем.
Абсолютным аутсайдером стала деятельность административная и сопутствующие ей услуги — всего 73 тыс. рублей, что почти втрое ниже, чем в добывающем секторе. Хотя именно здесь зафиксирован один из самых весомых показателей годового роста — работники данной сферы стали получать на 32,7% больше.
Итак, картина со средним уровнем зарплат в регионе обстоит следующим образом: больше получают узкие специалисты, занятые в добывающей и логистической отраслях, тогда как работники сферы услуг получают в разы меньшее денежное вознаграждение за свой труд. Однако по ряду высокооплачиваемых сфер зафиксирован высокий рост оплаты труда за год, что вполне может свидетельствовать о постепенном сокращении разрыва в обозримом будущем.
Спрос на кадры.
— Хабаровский край является трудодефицитным регионом, и кадровый вопрос стоит остро практически во всех отраслях экономики. На сегодняшний день работодателями края заявлено в службу занятости порядка 28,1 тыс. вакансий. Спрос на сотрудников фиксируется повсеместно — от промышленных предприятий до учреждений социальной сферы. Наибольшая потребность в кадрах сосредоточена в реальном секторе экономики: в первую очередь это строительство, обрабатывающая промышленность, транспорт и добыча полезных ископаемых. Одновременно сохраняется высокий спрос на специалистов в социальной сфере — особенно в здравоохранении и образовании, — подчеркнул председатель комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Константин Виноградов.
Рынок труда сегодня остро нуждается в квалифицированных добытчиках, механизаторах, ремонтниках сложного оборудования и геологах, тогда как офисные сотрудники и административный персонал оказываются в избытке или, по крайней мере, не испытывают такого же ажиотажного спроса.
Именно вахтовый метод работы становится главным инструментом привлечения кадров. Мы изучили основные платформы по поиску сотрудников и отобрали наиболее популярные и высокооплачиваемые предложения. Если кратко: работодатели из Хабаровского края предлагает совершенно фантастический разброс сумм — от скромных 110 тыс. до почти трех четвертей миллиона за вахту, в зависимости от опыта и навыков сотрудника.
Вахтовый олимп.
Абсолютным лидером по количеству вакансий и уровню дохода является горнодобывающая отрасль, что, впрочем, неудивительно, учитывая приведенную выше статистику Росстата. В данной сфере заработок напрямую зависит от квалификации, наличия допусков, опыта и тоннажа обслуживаемой техники.
На нижней ступени этого сегмента находятся вспомогательные и обслуживающие специальности: охранники могут рассчитывать на 115−120 тыс. рублей в месяц, комплектовщики, слесари-сантехники и станочники широкого профиля получают от 110 до 150 тыс., а повара-универсалы и слесари-электромонтажники четвертого-пятого разряда зарабатывают около 125−200 тыс.
Более высокий доход традиционно связан с управлением тяжелой горной техникой и сварочными работами особой сложности: машинистам буровых установок предлагают в среднем 220 тыс. при вилке 180−260 тыс., а машинисты бульдозеров различных марок, в зависимости от опыта и разряда, получают от 180 до 345 тыс., при этом средняя планка по рынку составляет около 260−280 тыс.
Высокооплачиваемыми остаются и электросварщики: предлагаемые им размеры зарплаты варьируются от 264 до 350 тыс. при среднем значении около 300 тыс., и эти цифры держатся стабильно уже не первый год.
Наиболее престижные позиции связаны с инженерно-руководящей работой и управлением сверхтяжелой техникой, где счет идет уже не на тысячи, а на сотни тысяч рублей за короткий промежуток времени. Инженеры по наладке систем связи на подземных рудниках могут претендовать на оплату своего труда в 330 тыс. рублей, начальники буровых отрядов и геологи-разведчики — 350 тыс., начальники энергетических цехов — 360−440 тыс., а маркшейдеры — около 400 тыс. за вахту или месяц.
Самые высокооплачиваемые вахтовые предложения от работодателей в Хабаровском крае:
1. Машинист погрузочно-доставочной машины — 720 000 ₽ за 60 дней.
2. Водитель карьерного самосвала большой грузоподъёмности — 380 000−470 000 ₽/мес.
3. Машинист экскаватора (крупные объекты) — до 450 000 ₽ за 45 дней.
4. Маркшейдер — около 400 000 ₽/мес.
5. Начальник энергетического цеха — 360 000−440 000 ₽/мес.
Абсолютным рекордсменом по краткосрочному заработку среди всех представленных предложений является машинист погрузочно-доставочной машины, которому предлагают 720 тыс. рублей за вахту продолжительностью шестьдесят дней, и эта цифра выглядит почти фантастической на фоне средних по краю показателей.
Однако, чтобы зарабатывать подобные суммы, нужно соблюсти ряд требований работодателя о наличии соответствующего образования, реальных навыков, опыта, возраста и других параметров. Только для таких специалистов рынок вахтовой занятости в Хабаровском крае предлагает широчайший диапазон зарплат.
— Что касается профессионального разреза, то основу заявленных вакансий составляют рабочие профессии. Предприятиям требуются электросварщики, токари, электрики, бетонщики, слесари, монтажники, машинисты спецтехники, водители, плотники, станочники и операторы станков с программным управлением. Также в числе наиболее востребованных — квалифицированные специалисты с высшим образованием. В настоящее время рынок труда региона предлагает широкие возможности для трудоустройства как опытным мастерам, так и молодым специалистам, готовым связать свою карьеру с развитием края, — отметил Константин Виноградов.
Так что «длинный рубль» на Дальнем Востоке — это контракт с четкими правилами, и вписываются в них не все. Истинная цена такого рубля — в условиях, в которых он зарабатывается.