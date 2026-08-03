В Хабаровский край едут за «длинным рублём»

Наиболее престижные позиции связаны с инженерно-руководящей работой и управлением сверхтяжелой техникой, где счет идет уже не на тысячи, а на сотни тысяч рублей за короткий промежуток времени. Инженеры по наладке систем связи на подземных рудниках могут претендовать на оплату своего труда в 330 тыс. рублей, начальники буровых отрядов и геологи-разведчики — 350 тыс., начальники энергетических цехов — 360−440 тыс., а маркшейдеры — около 400 тыс. за вахту или месяц.