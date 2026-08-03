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Трагедия на воде: столкновение катера с резиновой лодкой на Амуре унесло жизнь мужчины

В ночь на 2 августа в районе пристани Амурска катер врезался в резиновую лодку, в которой находились пять человек. От удара лодка перевернулась, один мужчина получил смертельные травмы. Четверо пассажиров были подобраны проходившим мимо судном и доставлены на берег. Прокуратура устанавливает подробности произошедшего.

В ночь на 2 августа в районе пристани Амурска катер врезался в резиновую лодку, в которой находились пять человек. От удара лодка перевернулась, один мужчина получил смертельные травмы. Четверо пассажиров были подобраны проходившим мимо судном и доставлены на берег. Прокуратура устанавливает подробности произошедшего.