Трагедия на воде: столкновение катера с резиновой лодкой на Амуре унесло жизнь мужчины

В ночь на 2 августа в районе пристани Амурска катер врезался в резиновую лодку, в которой находились пять человек. От удара лодка перевернулась, один мужчина получил смертельные травмы. Четверо пассажиров были подобраны проходившим мимо судном и доставлены на берег. Прокуратура устанавливает подробности произошедшего.