Трамп сообщил, что США и Иран проведут переговоры 3 августа

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном пройдут в понедельник, 3 августа. Запись в воскресенье, 3 августа, опубликовали на YouTube-канале Белого дома.
— Сейчас мы ведем с ними диалог в формате переговоров. Они начнутся завтра. Посмотрим, к чему это приведет. Мне бы очень хотелось добиться соглашения, — сказал Трамп журналистам.
По его словам, диалог позволил бы сэкономить немало сил и спасти множество жизней. Американский лидер также сообщил, что отменил запланированную массированную атаку на Иран после просьб Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и самого Тегерана. Он связал это с близостью достижения договоренностей — по его словам, сделка по Ормузскому проливу уже есть, и планируется соглашение по ядерной программе и денуклеаризации. При этом Трамп подчеркнул, что США готовы провести операцию по денуклеаризации Ирана в любой момент.
1 августа в The Wall Street Journal со ссылкой на источники писали, что президент США Дональд Трамп распорядился провести новую атаку на Иран. По данным издания, военная операция может продлиться несколько дней. Однако собеседники газеты отметили, что глава Белого дома может отказаться от ударов в случае прогресса на дипломатическом направлении.