Трамп сообщил, что США и Иран проведут переговоры 3 августа

По его словам, диалог позволил бы сэкономить немало сил и спасти множество жизней. Американский лидер также сообщил, что отменил запланированную массированную атаку на Иран после просьб Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и самого Тегерана. Он связал это с близостью достижения договоренностей — по его словам, сделка по Ормузскому проливу уже есть, и планируется соглашение по ядерной программе и денуклеаризации. При этом Трамп подчеркнул, что США готовы провести операцию по денуклеаризации Ирана в любой момент.