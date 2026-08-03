В Краснодаре могут закрыть центр помощи людям с ментальными нарушениями

— Нам как никогда нужна помощь. Из-за судебных разбирательств и ареста счетов мы оказались в тупике. Нет денег на аренду и зарплаты. Чтобы продолжить занятия и переехать, нужно собрать 1 800 000 рублей — на год аренды, — пояснила изданию руководитель организации Богдана Руднева.