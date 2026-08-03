Климатолог Иошпа объяснил, почему южным городам сложнее справляться с осадками

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Городам на юге России с годами все сложнее справляться с участившимся осадками, поскольку изначально городская инфраструктура не была рассчитана на такие объемы. Об этом ТАСС рассказал климатолог, доцент кафедры океанологии Института наук о Земле Южного федерального университета (ЮФУ) Александр Иошпа.
«Наблюдаемая динамика изменения погодных условий на юге России будет происходить и в дальнейшем, она имеет определенную цикличность, связанную с процессами, происходящими на Земле. “Погодная турбулентность” становится новой нормой. Городская инфраструктура, ливневые канализации и природные экосистемы, которые исторически не были рассчитаны на такие залповые объемы воды, испытывают повышенную нагрузку», — сказал он.
Иошпа отметил, что постоянные погодные изменения связаны с несколькими факторами: изменение температуры воздуха, накопление влаги в атмосфере и резкий контраст воздушных масс.