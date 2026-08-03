Климатолог Иошпа объяснил, почему южным городам сложнее справляться с осадками

«Наблюдаемая динамика изменения погодных условий на юге России будет происходить и в дальнейшем, она имеет определенную цикличность, связанную с процессами, происходящими на Земле. “Погодная турбулентность” становится новой нормой. Городская инфраструктура, ливневые канализации и природные экосистемы, которые исторически не были рассчитаны на такие залповые объемы воды, испытывают повышенную нагрузку», — сказал он.