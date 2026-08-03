Дороги Приморья во власти дождей: где нельзя проехать 3 августа

Ситуация на дорогах Приморья 3 августа остаётся напряжённой из-за последствий непогоды. Более 50 единиц техники «Примавтодора» задействованы в восстановительных работах на повреждённых участках. В ряде районов действуют ограничения движения — от частичного затруднения проезда до полного перекрытия дорог, сообщила пресс-служба краевого Минтранса.
В Арсеньевском городском округе проезд по мосту на 108-м км трассы Осиновка — Рудная Пристань закрыт из-за подмытой опоры. Объезд возможен через город Арсеньев.
В Хасанском муниципальном округе подъезд к Гвоздёво затруднён для легкового транспорта — из-за переливов водой глубиной до полуметра. Альтернативный путь — через Посьет.
В Уссурийском городском округе на 22-м км дороги Борисовка — Кугуки — Линевичи — Утесное образовались переливы (до 30 см), из-за чего легковым автомобилям рекомендован объезд через Борисовку.
В Шкотовском округе движение в районе Новороссии временно прекращено. Объезд организован через Центральное.
В Черниговском округе на участке Штыково — Ивановка — Реттиховка (101 км) проезд разрешён только легковому транспорту. Дорога к Абражеевке полностью закрыта из-за метровых переливов. Альтернативный проезд через Штыково — Ивановка — Реттиховка — Абражеевка.
Большая вода наступает: что натворили и чем грозят ливни в Приморье — обзор.
Реки выходят из берегов, мосты рушатся, машины падают в воду.
Напомним, что атмосферные фронты продолжают влиять на погоду в Приморье в начале новой недели. В отдельных районах возможны кратковременные дожди, а утром местами ожидается туман. Ветер преимущественно южный, умеренной силы. Дневная температура воздуха составит +22…+27 °C.